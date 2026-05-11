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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Aggression im Straßenverkehr - Männer geraten in Streit

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Redder Straße/Westring sind am Wochenende ein Auto- und ein Radfahrer aneinandergeraten. Nach bisherigen Erkenntnissen begann der Streit, weil ein 58-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen am Samstagmittag (gegen 11.30 Uhr) nicht am Stopp-Schild gehalten haben soll. Ein 63-jähriger Radfahrer aus Datteln soll den Autofahrer daraufhin beleidigt haben. Danach kam es zum handfesten Streit, bei dem auch geschlagen und getreten wurde. Zeugen schalteten sich schließlich ein, so dass der Streit beendet und die Polizei alarmiert wurde. Was genau vor Ort passiert ist, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Beide Männer wurden (leicht) verletzt, der Radfahrer musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ermittelt wird wegen Körperverletzung.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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