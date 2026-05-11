Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Eigentümer von (gestohlenem) Schmuck gesucht

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht die Eigentümer von Schmuckstücken. Bei den Ketten, Uhren, Ohrringen und weiteren Gegenständen handelt es sich vermutlich um Diebesgut.

Fotos des Schmucks finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/203478

Eine Spaziergängerin hatte Ende Februar einen Tresor sowie Schmuck in einem Waldstück in Herten gefunden. Ein Teil des Schmucks konnte inzwischen zugeordnet werden. Unter anderem stammten die Gegenstände aus einem Einbruch im November 2025.

Wer kann Hinweise zu dem oder den Eigentümer/n machen und/oder die Schmuckstücke zuordnen? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

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