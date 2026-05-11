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POL-RE: Herten: Eigentümer von (gestohlenem) Schmuck gesucht

POL-RE: Herten: Eigentümer von (gestohlenem) Schmuck gesucht
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Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht die Eigentümer von Schmuckstücken. Bei den Ketten, Uhren, Ohrringen und weiteren Gegenständen handelt es sich vermutlich um Diebesgut.

Fotos des Schmucks finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/203478

Eine Spaziergängerin hatte Ende Februar einen Tresor sowie Schmuck in einem Waldstück in Herten gefunden. Ein Teil des Schmucks konnte inzwischen zugeordnet werden. Unter anderem stammten die Gegenstände aus einem Einbruch im November 2025.

Wer kann Hinweise zu dem oder den Eigentümer/n machen und/oder die Schmuckstücke zuordnen? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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