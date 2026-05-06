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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
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Blieskastel-Pinningen (ots)

Seit dem 06.05.2026, 03:00 Uhr, wird der 55-jährige Christian Heinrich Neuer vermisst. Herr Neuer hat zu vorgenanntem Zeitpunkt, ohne Mitnahme persönlicher Gegenstände, seine Wohnanschrift in 66440 Blieskastel-Pinningen zu Fuß verlassen. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet oder ihm ein Leid zugestoßen ist. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist trotzt großangelegter polizeilicher Suchmaßnahmen unbekannt. Personenbeschreibung:

   - männlich
   - heller Teint
   - 170 cm groß
   - kräftige, leicht untersetze Statur
   - kurze, graumelierte Haare
   - Brillenträger
   - bekleidet mit blauer Jogginghose, grauem T-Shirt und 
     dunkelgrauer Softshelljacke

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizeiinspektion Homburg (Tel.-Nr.: 06841 / 1060) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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