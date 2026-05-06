POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
Blieskastel-Pinningen (ots)
Seit dem 06.05.2026, 03:00 Uhr, wird der 55-jährige Christian Heinrich Neuer vermisst. Herr Neuer hat zu vorgenanntem Zeitpunkt, ohne Mitnahme persönlicher Gegenstände, seine Wohnanschrift in 66440 Blieskastel-Pinningen zu Fuß verlassen. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet oder ihm ein Leid zugestoßen ist. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist trotzt großangelegter polizeilicher Suchmaßnahmen unbekannt. Personenbeschreibung:
- männlich - heller Teint - 170 cm groß - kräftige, leicht untersetze Statur - kurze, graumelierte Haare - Brillenträger - bekleidet mit blauer Jogginghose, grauem T-Shirt und dunkelgrauer Softshelljacke
Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizeiinspektion Homburg (Tel.-Nr.: 06841 / 1060) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
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