POL-HOM: Löschung Vermisstenfall 5907378

Homburg Jägersburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschafft sich am 25.04.2026 gegen 04:45 Uhr unberechtigt Zugang in die Pizzeria "Original American Pizza" in der Saarpfalz-Straße 63 in 6624 Homburg/Ortsteil Jägersburg. In der Folge entwendet dieser Bargeld aus einer Registrierkasse. Derzeit liegen keine konkreten Täterhinweise vor. Zeugen, die ...

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