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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Mandelbachtal-Ormesheim

Mandelbachtal (ots)

Am 30.04.2026 in der Zweit zwischen 21:00 Uhr und 22:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Fitnessstudios am Theo-Carlen-Platz in Ormesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes weißes Fahrzeug kollidierte mit einem auf dem Parkplatz abgestellten, schwarzen Audi A3 (Homburger Kreiskennzeichen) und entfernte sich anschließend unerlaubt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
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Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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  • 01.05.2026 – 13:36

    POL-HOM: Löschung Vermisstenfall 5907378

    Gersheim (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung zu oben genannter Nummer kann zurückgenommen werden. Der Vermisste wurde wohlbehalten aufgefunden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- DGL Eisenbahnstraße 40 66424 Homburg Telefon: 06841/1060 E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de Internet: www.polizei.saarland.de Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de Facebook: ...

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