Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hinweis - Zeugen gesucht

Diez (ots)

Am 02.07.2025 kam es im Bereich des Baggersees in Diez zum Auffinden von Falschgeld. Besucher des Baggersees, die an diesem Tag dort waren und Wechselgeld in Scheinen erhalten haben, werden gebeten ihr Bargeld zu überprüfen und bei etwaigen Ungereimtheiten hiesige Dienststelle zu kontaktieren. Sollten Sie zudem an diesem Tag Personen wahrgenommen haben, die sich dahingehend auffällig verhalten haben, melden Sie dies bitte ebenso umgehend.

