Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kirkel (ots)

Am 04.05.2026, gegen 08:30 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen einem dunkelblauen Mazda CX-5 und einem Lkw in der Straße Auf der Windschnorr in Kirkel-Limbach. Hierbei fuhr der Mazda dem Lkw auf, wobei dieser den Unfall offenbar nicht bemerkte und weiterfuhr. Bei dem Lkw handelt es sich um ein Tankfahrzeug einer Öl-Firma mit Neunkircher Kreiskennzeichen. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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