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Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Zimmerbrand mit Personenrettung im Sertoriusring

Mainz (ots)

Am Freitagmittag, kurz vor 13:00 Uhr, kam es im Sertoriusring im Mainzer Stadtteil Finthen zu einem Küchenbrand.

Ein Bewohner meldete das Feuer und konnte sich anschließend auf einen Balkon in Sicherheit bringen. Ein Fahrzeug der Feuerwehr Mainz befand sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines anderen, nicht dringlichen Einsatzes bereits im Sertoriusring und traf daher unmittelbar an der Einsatzstelle ein. Die Einsatzkräfte brachten den Bewohner zügig in Sicherheit und übergaben ihn mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung an den Rettungsdienst.

Der Brand in der Küche konnte schnell durch einen Trupp der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Im Zuge der Nachlöscharbeiten mussten Teile der Holzdecke geöffnet werden. Durch die Rauchausbreitung wurden weite Teile der Wohnung in Mitleidenschaft gezogen, sodass diese derzeit nicht mehr bewohnbar ist.

Alle Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt und konnten nach dem Einsatz in einem nicht betroffenen Bereich des Gebäudes verbleiben.

Im Einsatz waren insgesamt 18 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Mainz sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Während der Löschmaßnahmen war der Sertoriusring vollständig für den Verkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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