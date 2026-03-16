Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Mainz-Bretzenheim

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde am Montagabend zu einem ein Mehrfamilienhaus nach Mainz-Bretzenheim alarmiert. Über den Notruf erreichte die Integrierte Leitstelle die Meldung, dass Rauch aus einem Fenster dringen würde.

Umgehend wurden Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr sowie des Rettungsdienstes alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand eine Wohnung im Erdgeschoss in Vollbrand. Zudem drang aus mehreren Stellen des Gebäudes dichter, schwarzer Rauch. Einige Betroffene waren bereits im Freien, allerdings konnte keiner genau sagen, ob sich noch weitere Personen in dem Bereich befinden. Unter schwerem Atemschutz begannen 2 Trupp mit der Brandbekämpfung im Innenangriff sowie der Kontrolle der verrauchten Wohnungen. Aufgrund der unklaren Lage und der starken Rauchentwicklung wurden weitere Kräfte u.a. von der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Bretzenheim nachalarmiert.

Das Feuer konnte bereits nach wenigen Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über ca. zwei Stunden. Bei der Kontrolle aller Wohneinheiten wurden keine weiteren Personen mehr im Gebäude gefunden. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz keiner verletzt. Durch den starken Rauch ist das gesamte Erdgeschoss unbewohnbar, woraufhin die betroffenen 11 Bewohnerinnen und Bewohner vorerst nicht zurück in ihre Wohnungen konnten. Der Eigentümer kümmerte sich dankenswerterweise um die provisorische Unterbringung der Betroffenen.

Bei dem Einsatz kamen insgesamt ca. 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz.

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