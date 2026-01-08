Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Mehrere Autos beschädigt, ein Wagen gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Unbekannte Täter haben von Dienstag auf Mittwoch im Umfeld der Straße Bärenkampallee mehrere Autos beschädigt.

Sie versuchten, die Seitenscheibe eines Firmenwagens mit einem unbekannten Gegenstand einzuschlagen. Der oder die Täter gelangten dadurch nicht in den Innenraum des Pkw. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Audi Q8.

BH/260107-0800

In der Zeit von Dienstag (20:50 Uhr) bis Mittwoch (06:45 Uhr) ist auf einem Parkplatz an der Bärenkampallee/ Heinrich-Nottebaum-Straße ein silber-grauer Dacia Logan beschädigt worden. Die Unbekannten schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein.

BH/260107-0740

Auf dem selben Parkplatz ist auch ein schwarzer VW Golf beschädigt worden. Hier schlugen die Unbekannten die vordere Scheibe auf der Fahrerseite und die hintere Scheibe der Beifahrerseite ein. BH/260107-0730

Die Unbekannten entwendeten zusätzlich einen grauen Opel Corsa von dem Parkplatz mit dem amtlichen Kennzeichen DU MK 669. Eine 22-Jährige hatte am 06.01.26 gegen 20:00 Uhr den PKW auf dem Parkplatz an der Bärenkampallee verschlossen abgestellt. Als sie am nächsten Tag gegen 06:30 Uhr zu dem Auto gehen wollte, war der Wagen nicht mehr da.

BH/260107-0800

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell