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POL-RE: Herten: Mit Falschgeld bezahlt - Fahndung mit Fotos

POL-RE: Herten: Mit Falschgeld bezahlt - Fahndung mit Fotos
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Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann bezahlte am 21. Januar des laufenden Jahres mit einem falschen 50-Euro-Schein in einer Pizzeria an der Kaiserstraße. Der Mann wurde von einer Videokamera im Ladenlokal erfasst.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/203455

Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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