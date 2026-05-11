Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Mit Falschgeld bezahlt - Fahndung mit Fotos
Recklinghausen (ots)
Ein bislang unbekannter Mann bezahlte am 21. Januar des laufenden Jahres mit einem falschen 50-Euro-Schein in einer Pizzeria an der Kaiserstraße. Der Mann wurde von einer Videokamera im Ladenlokal erfasst.
Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/203455
Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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