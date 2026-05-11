Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mit Falschgeld bezahlt - Fahndung mit Fotos

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Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann bezahlte am 21. Januar des laufenden Jahres mit einem falschen 50-Euro-Schein in einer Pizzeria an der Kaiserstraße. Der Mann wurde von einer Videokamera im Ladenlokal erfasst.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/203455

Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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