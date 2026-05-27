Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Von der Sonne geblendet

Am Dienstag verletzte sich eine Radfahrerin bei einem Unfall in Eislingen leicht.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr. Die 55-Jährige befuhr von der Leibnizstraße aus mit ihrem Citybike den Kreisverkehr. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer fuhr von der Salacher Straße in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah er offenbar wegen der tiefstehenden Sonne die Frau im Kreisel. Diese musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte sie vom Rad und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Eislingen nahm den Verkehrsunfall auf. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Hinweis der Polizei: Wenn die Sonne besonders tief steht, sieht dies zwar schön aus, sorgt allerdings auch für ein höheres Unfallrisiko. Verkehrsschilder, vorausfahrende Fahrzeuge oder Ampelsignale werden dann nicht oder nur schlecht erkannt. Daher gilt: Bewegen Sie sich vorsichtiger im Straßenverkehr und fahren Sie vorausschauend. Drosseln Sie Ihre Geschwindigkeit rechtzeitig, wenn Sie abbiegen wollen. Halten Sie ausreichend Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen. Halten Sie Ihre Windschutzscheibe sauber, um die Sicht bei Blendung nicht zusätzlich einzuschränken. Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Scheibenwischer, damit die Scheibe bei Bedarf schnell gereinigt werden kann. Seien Sie besonders bei feuchter Fahrbahn darauf vorbereitet, dass Sonnenlicht reflektiert wird und Sie blenden kann.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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