Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Holzheim - Schrauben im Rad

In der Nacht auf Dienstag drehte ein bislang Unbekannter Schrauben in einen Autoreifen in Holzheim.

Ulm (ots)

Beim Losfahren gegen 5.30 Uhr bemerkte der Fahrer eines Hondas, dass sich das Fahrverhalten seines Autos verändert hatte. Als er den linken Vorderreifen überprüfte, stellte er dort zwei Schrauben fest. Aufgrund der Position der Schrauben ist den ersten polizeilichen Ermittlungen nach davon auszugehen, dass diese vorsätzlich angebracht wurden. Das Auto stand über Nacht auf einem Parkplatz in der Straße "Im Boden". Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07161/632360 entgegen.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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