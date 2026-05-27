Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Mehrere Verkehrsverstöße

Ein nicht zugelassenes Auto brachte am Dienstag in Giengen mehrere Verstöße ans Licht.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 26-Jährigen mit einem Opel in der Ulmer Straße. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Giengen fuhr hinter dem Auto und erkannte, dass die Kennzeichen entstempelt waren. Bei der anschließenden Kontrolle kam heraus, dass der 26-Jährige offenbar falsche Kennzeichen an seinem PKW anbrachte. Diese waren nicht auf den Opel zugeteilt. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Test bestätigte dies. Dieser verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Der 26-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei Giengen auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen den Mann.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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