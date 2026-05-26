Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Streit eskaliert

Am Montag soll ein Unbekannter in Ulm einen 22-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt haben.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 13.30 Uhr im Haslacher Weg in Böfingen. Ein 22-Jähriger geriet offenbar mit zwei Männern in Streit. Dabei soll einer der beiden bislang Unbekannten plötzlich ein Springmesser gezogen und in Richtung des 22-Jährigen gestochen haben. Der 22-Jährige erlitt dabei eine leichte oberflächliche Verletzung an der Brust. Zeugen wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und schrien die Täter an. Die flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Einkauszentrum im Haslacher Weg. Eine Streife der Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf. Eine Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Den ersten Erkenntnissen zufolge vermutet die Polizei, dass sich die Beteiligten kennen. Da sich der polizeibekannte Geschädigte bislang völlig unkooperativ zeigte und nur wenige Angaben machte, sind die Hintergründe der Auseinandersetzung noch unklar. Nach einer ambulanten Behandlung in einer Klinik konnte er dies noch am gleichen Tag wieder verlassen.

Laut Zeugen waren die beiden Täter etwa 16 bis 25 Jahre alt. Der Angreifer mit dem Messer sah südländisch aus, war etwa 165-175cm groß und trug ein weißes T-Shirt. Sein Begleiter war etwa 175-185cm groß. Er hatte laut Zeugen eine eher schmale Statur und helle Haut. Er trug ein Basecap und hat kurze, blonde Haare.

Sachdienliche Hinweise von weiteren Zeugen nimmt der Polizeiposten Böfingen unter Tel. 0731/267899 entgegen.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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