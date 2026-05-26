Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Leichtkraftradfahrer stürzt

Am Montag erlitt ein 19-Jähriger bei einem Unfall bei Unlingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Die junge Mann war um 20.15 Uhr mit seiner Yamaha in der Alten Landstraße unterwegs. Er bog an dem Kreisverkehr nach rechts in Richtung eines Kieswerks ab. In der geschotterten Kurve rutschten ihm die Räder weg und der Biker stürzte. Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Das Leichtkraftrad blieb bei dem Sturz unbeschädigt.

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