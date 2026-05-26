Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Mann von Traktor überrollt

Schwere Verletzungen erlitt ein 70-Jähriger nach einem Unfall am Montag bei Maselheim. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr wollte der Senior Heuballen auf den Anhänger seines landwirtschaftlichen Gespannes aufladen, so die Polizei. Die Arbeiten fanden auf einem Feld nahe eines Waldstücks zwischen Maselheim und Laupertshausen statt. Offenbar hatte der Mann das Gespann nicht oder nicht ausreichend gegen Weggrollen gesichert und die Fahrzeuge setzten sich in Bewegung. Der Mann versuchte wohl noch den rund 2,5 Tonnen schweren Traktor aufzuhalten. Das gelang ihm natürlich nicht. Der Senior wurde von dem Gespann überrollt. Der 70-Jährige trug dabei schwere, aber zum Glück keine lebensgefährlichen Verletzungen davon. Er konnte noch selbst einen Notruf absetzen. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

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