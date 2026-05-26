Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Nicht mehr fahrtauglich

Mit unsicherer Fahrweise fiel am Montag ein Autofahrer bei Laupheim auf.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr war eine Polizeistreife auf der Straße zwischen Laupheim und Bühl unterwegs. Den Beamten fiel ein Mazda durch seine auffällige Fahrweise auf. Das Fahrzeug fuhr in Schlangenlinien und mit langsamer Geschwindigkeit. Deshalb wurde der Pkw auf Höhe des Industriegebietes angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der 19-Jährige unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss stand. Denn ein Atemalkoholtest verlief negativ. Bei dem jungen Fahrer konnten mehrere Anzeichen wie starkes Lidflattern und starkes Zittern erkannt werden. Ein Urintest lehnte der 19-Jährige ab. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ihm der Führerschein belassen. Sein Mazda musste er stehen lassen. Die Polizeistreife untersagte dem Mann die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 19-Jährigen.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness!

++++0986329(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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