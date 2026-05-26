Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Auto brennt

In der Montagnacht rückte die Feuerwehr bei Heidenheim zu einem Fahrzeugbrand aus.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr war ein 71-Jähriger mit seinem Mercedes auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. Am Auto leuchteten plötzlich alle Warnleuchten auf, weshalb der Fahrer auf dem Seitenstreifen anhielt. Beim Öffnen der Motorhaube kamen dem Mann bereits Flammen entgegen. Der 71-Jährige konnte sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die A7 war während des Einsatzes kurze Zeit voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Heidenheim schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 90.000 Euro.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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