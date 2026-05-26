Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radler übersehen

Am Montag kam es zu einem Verkehrsunfall in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr im Weinbergweg. Eine 23-jährige Opel-Fahrerin fuhr im Weinbergweg in Richtung Blaubeurer Straße. Beim Einfahren in die Blaubeurer Straße übersah sie offenbar den 82-Jährigen auf seinem Citybike. Dieser fuhr rechts von der Autofahrerin und hatte Vorfahrt. Der Radfahrer prallte gegen die Fahrzeugfront. Er verletzte sich hierbei leicht. Ein Rettungsdienst war nicht notwendig. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 2.500 Euro.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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