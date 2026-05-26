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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vom Sekundenschlaf übermannt
Am Montag kam eine Autofahrerin in Göppingen von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 21.10 Uhr befuhr eine 75-Jährige mit ihrem Audi die Nördliche Ringstraße in Richtung Lorcher Straße. Die Senorin kam zu weit in Richtung Fahrbahnmitte und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Dort prallte sie gegen zwei Verkehrszeichen und kam anschließend mit ihrem Auto zum Stehen. Die Fahrerin hatte Glück und blieb unverletzt. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge führte wohl ein Sekundenschlaf zu dem Unfall. Der Sachschaden am Audi A4 wird auf 8.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe an der Verkehrsinsel muss noch ermittelt werden.

++++0986210 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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