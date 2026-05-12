Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Schifferstadt (ots)

Am Montag, dem 11.05.2026, kam es im Bereich der L 532 zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Auto die Mutterstadter Straße und wollte auf die L532 abbiegen. Ein 66-jähriger Motorradfahrer befuhr die L532 in Richtung Böhl-Iggelheim. Der Fahrer des Personenkraftwagens übersah beim Einfahren den von rechts kommenden Motorradfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stützte von seinem Motorrad und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

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