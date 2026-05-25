Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach an der Riß - Durchgerostete Achsaufhängung an Auto führt zu Überschlag

Ulm (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:10 Uhr war ein 20 Jahre alter Mann mit Seinem Pkw in der Buchauer Straße in Richtung L 280 unterwegs. Etwa auf Höhe der Hausnummer 40 brach ersten Ermittlungen der Polizei Biberach zu Folge die hintere Achsaufhängung, weshalb der junge Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor, sich dieses in der Folge überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 20-Jährige wurde leicht am Arm verletzt, seine gleichaltrige Beifahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

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