Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunken vom Rad gefallen - Vollkommen betrunken ist am Samstagabend in Heidenheim ein 41-Jähriger vom Rad gekippt.

Ulm (ots)

Gegen 20:00 Uhr befuhr der Mann mit seinem Fahrrad den Gehweg entlang der Nördlinger Straße in Fahrtrichtung Schnaitheim. Dort kippte er alleinbeteiligt vom Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Zeuge hielten an und wollten dem Mann helfen. Dieser wollte jedoch nicht aufstehen. Die Zeugen riefen die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Heidenheim kam vor Ort. Schnell stellten die Beamten die erhebliche Alkoholisierung des 41-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der Betrunkene musste eine Blutentnahme erdulden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht.

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