Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Unfallflucht, Zeugen gesucht - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmittag in Munderkingen sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr war der VW-Golf eines 33-Jährigen in der Breslauer Straße, unmittelbar vor einer abgesperrten Baustelle, auf Höhe des Gebäudes Nr. 13 am Fahrbahnrand geparkt. In dieser Zeit wurde der Golf durch einen Unfall an der Stoßstange und dem Kotflügel vorne links erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 9.000 Euro. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf und sucht Zeugen. Diese sollen sich bitte unter Tel.-Nr. 07391-5880 melden.

+++++++++++++++++++ (0973862) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

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