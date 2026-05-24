Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Vier verletzte Insassinnen nach Verkehrsunfall

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verliert eine 36-Jährige die Kontrolle über ihren Audi.

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr befuhr die 36-jährige Fahrerin eines Audi samt drei weiterer weiblicher Insassen die L284 zwischen Steinhausen und Ingoldingen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Fahrerin kurz vor dem Ortseingang Ingoldingen in den Grünstreifen und lenkte offenbar zu heftig nach links. Hierdurch geriet der Audi ins Schleudern, überschlug sich und blieb rechts der Fahrbahn, auf dem Dach liegen. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei trafen kurz darauf am Unfallort ein und befreiten die vier leichtverletzten Insassinnen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurden diese in eine Klinik verbracht.

Das Unfallfahrzeug erlitt einen Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Gegen die 36-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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