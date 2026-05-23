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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bewohner verbrannt Müll in seiner Badewanne

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.40 Uhr, wurde die Feuerwehr in Göppingen alarmiert. Nachbarn hatten Rauch aus einer Dachgeschosswohnung im Stadtteil Holzheim gemeldet. Der Wohnungsinhaber wurde vor dem Gebäude angetroffen. Er verweigerte zunächst den Zutritt für die Feuerwehr und räumte eine Fehlbedienung eines Grills ein. Erst als ihm der zwangsweise Zutritt angedroht wurde, öffnete er die Tür. Tatsächlich hatte der 35-Jährige in seiner Badewanne Kartons und Folien verbrannt. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, so dass der Bewohner wieder sich dort aufhalten konnte. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

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