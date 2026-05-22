Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - E-Scooter gestohlen

Von Mittwoch auf Donnerstag stahl ein Unbekannter den Roller in Ebersbach.

Ulm (ots)

Der E-Scooter stand ab 20 Uhr auf einem Stellplatz in der Straße "Vorderer Viehmarktweg". Am Donnerstag, gegen 7 Uhr, bemerkte der Besitzer, dass sein Roller verschwunden war. Laut seinen Angaben war die Lenkradsperre aktiviert. Wer für den Diebstahl verantwortlich war, ist nicht bekannt. Der Roller hatte einen Wert von etwa 450 Euro.

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