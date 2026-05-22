Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Rauch aus Scheune

Am Donnerstag rückte Polizei und Feuerwehr zu einer Scheune in Steinheim aus.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete kurz vor 18 Uhr Rauch im Bereich des Haldewegs. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte einen größeren Brand verhindern. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Durch den Zeugen konnten zwei Kinder im geschätzten Alter von 10 bis 14 Jahren am Gebäude festgestellt werden, die beim Eintreffen der Feuerwehr auf ihren Fahrrädern in Richtung Steinheim fuhren. Einer der beiden Jungen trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Auch die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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