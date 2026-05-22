Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) A8 Kirchheim/Teck - Nach Fahrstreifenwechsel von der Fahrbahn abgekommen, überschlagen und verletzt

Für Stau und Behinderungen sorgte ein Unfall am Donnerstag auf der A8 bei Kirchheim/Teck.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war kurz nach 18.15 Uhr eine 48-Jährige zwischen den Anschlussstellen Aichelberg und Kirchheim/Teck (Ost) unterwegs. In Fahrtrichtung Stuttgart, bei km 170, wechselte die Fahrerin des Audi SUV von der linken der drei Fahrspuren auf die mittlere Spur. Das tat sie wohl, um einem herannahenden Porsche Platz zu schaffen. Beim Wechsel auf den mittleren Fahrstreifen übersah sie wohl einen Toyota Kleinwagen. Der wurde von einer 37-Jährigen gelenkt. Die Frau wechselte offenbar zeitgleich von der rechten auf die mittlere Fahrspur und hatte wohl auch den Audi übersehen. Dort kam es zum seitlichen Zusammenstoß und der Toyota wurde nach rechts auf den leicht ansteigen Grünstreifen abgewiesen. In der weiteren Folge überschlug sich der Kleinwagen und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte die 37-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Audifahrerin und ihre drei weiteren Insassen blieben ersten polizeilichen Erkenntnissen unverletzt. Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden am Toyota auf rund 30.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Audi ist noch unklar. Beiden Fahrerinnen werden nun angezeigt. Neben Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr Weilheim (vier Fahrzeuge/24 Einsatzkräfte) war auch Abschlepper im Einsatz. Auch die Autobahnmeisterei war vor Ort und reinigte die Fahrbahn. Während den Einsatzmaßnahmen kam es in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem größeren Rückstau von rund 10 km. Um 21.45 Uhr konnte die Strecke wieder komplett freigegeben werden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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