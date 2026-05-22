Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Biker prallt mit Motorrad gegen Hauswand

Ein 25-Jähriger erlitt am Donnerstag zum Glück nur leichte Verletzungen bei einem Unfall in Biberach.

Ulm (ots)

Der Mann fuhr gegen 20.30 Uhr in der Theaterstraße. Der Zweiradfahrer war in Richtung Felsengartenstraße unterwegs. Dabei geriet er mit seiner Suzuki zu weit nach links und prallte gegen eine Hauswand. Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am fahrbereiten Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ob auch ein Schaden an der Hauswand entstanden ist, muss die Polizei Biberach noch ermitteln.

Schutzkleidung und Helm sind obligatorisch und sollten Standard sein. Protektoren nehmen die Aufprallenergie auf und verteilen sie auf eine größere Fläche. Bestenfalls können so Brüche vermieden und Prellungen reduziert werden. Bei einem unverhofften Sturz vom Motorrad haben die Hände zwangsläufig Bodenkontakt. Denn Gesetzen der Gravitation kann man nicht entkommen: Bei jedem Sturz sind die Hände unweigerlich betroffen. Deshalb gehören zu einer kompletten Ausrüstung eines Motorradfahrers selbstverständlich auch Handschuhe.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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