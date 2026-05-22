Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Fahrzeuggespann mit erheblichen Mängeln

Ziemlich uneinsichtig war ein 64-Jähriger am Donnerstag in Uhingen.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr sah die Polizei das Fahrzeuggespann in der Stuttgarter Straße fahren und stoppte es. Bei der Kontrolle fielen schon bei optischer Begutachtung erhebliche Mängel wie drei komplett abgefahrene Reifen auf. Aufgrund des desolaten Gesamtzustandes wurde das Gespann durch einen Gutachter untersucht. Dabei kamen an dem Mercedes Kleinlaster und Anhänger mehrere gravierende Mängel an der Bremsanlage und Beleuchtungseinrichtungen ans Licht. Er durfte nur bis zur nächstgelegenen Werkstatt weiter fahren. Dem 64-jährigen Berufskraftfahrer schien dies ziemlich egal zu sein. Die desolaten Mängel störten ihn nicht. Er muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 180 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Weiterhin wird die Fahrerlaubnisbehörde zur Prüfung weiterer Maßnahmen gegen den Mann in Kenntnis gesetzt.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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