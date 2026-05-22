Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall auf der B94 bei Greiz (0125180/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Eine 42-jährige BMW-Fahrerin wurde am Donnerstagmorgen (21.05.2026) bei einem Verkehrsunfall auf der B94 zwischen Zoghaus und Neukurtschau leicht verletzt. Die Frau kam auf regennasser Fahrbahn nach einer Linkskurve von der Straße ab und kollidierte mit einer Felswand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Greiz hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (DL)

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