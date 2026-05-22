Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verdaucht auf fahrlässige Brandstiftung in Gera-Langenberg (0125893/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Donnerstagabend (21.05.2026) kam es gegen 20:45 Uhr in einem Wohnhaus in Gera-Langenberg zu einem Brand mit hohem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen arbeitete der 58-jährige Hauseigentümer mit einem Gasbrenner im Bereich des Dachstuhls, der in der Folge in Brand geriet. Das Feuer breitete sich rasch aus und beschädigte den Dachstuhl sowie mehrere Räume erheblich. Auch eine Photovoltaikanlage wurde zerstört. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der 58-Jährige sowie seine 57-jährige Ehefrau erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, die im Krankenheus behandelt wurden. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete zudem zwei Hunde aus dem Haus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen. (DL)

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