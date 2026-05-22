Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) E-Bike aus Keller gestohlen (0125042/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Ein unbekannter Täter entwendete zwischen Dienstagabend und Mittwochabend (19./20.05.2026) ein hochwertiges E-Bike aus dem Keller eines Wohnblocks in der Windmühlenstraße. Der Täter beschädigte das Türblech eines Kellerabteils und hebelte die Tür aus den Angeln. Anschließend wurde ein mattschwarzes E-Bike Explorer EXC der Marke Cube im Wert von rund 3.500 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. Die Polizei Greiz ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und zum Verbleib des Fahrrades machen können. (DL)

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