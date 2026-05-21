LPI-G: (G) Gestohlenes E-Bike per Tracker geortet (0124285/2026)
Gera (ots)
Gera. Einer 16-Jährigen wurde am Mittwochmorgen (20.05.2026) in der Friedericistraße ihr hochwertiges E-Bike gestohlen. Unbekannte hatten zuvor das Sicherungsschloss beschädigt und das Fahrrad entwendet. Glücklicherweise war das Rad mit einem Tracker ausgestattet, sodass es wenig später am Wohnort eines 38-jährigen Tatverdächtigen geortet werden konnte.
Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen trafen die Beamten den Mann in der Wohnung an und stellten dort nicht nur das gestohlene E-Bike sicher, sondern fanden zusätzlich weiteres mutmaßliches Diebesgut, darunter Elektrowerkzeuge sowie Bargeld. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Das Rad konnte der rechtmäßigen Eigentümerin zurückgegeben werden. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell