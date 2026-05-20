Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) 15-jährige Mopedfahrerin bei Überholvorgang verletzt (0123741/2026)

Greiz (ots)

Crimla. Auf der K124 zwischen Köckritz und Crimla kam es am 19.05.2026 gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mazda-Fahrer touchierte beim Überholen mit seinem Außenspiegel den Lenker eines Kleinkraftrades. Ein deutlicher Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, die beim Überholen von Balancefahrzeugen, sprich Zweirädern, außerorts zwei Meter und innerorts mindeststens 1,5 Meter Sicherheitsabstand vorschreibt. Die 15-jährige Fahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Am Moped entstand Sachschaden. Die Polizei Greiz hat ein Unfallermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

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