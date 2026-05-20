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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht (0123277/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein 72-jähriger VW-Fahrer kam am Dienstagmittag (19.05.2026) in der Colliser Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telekommunikationsmast sowie einem Zaun. Der Mann wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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