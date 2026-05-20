LPI-G: (G) Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht (0123277/2026)
Gera (ots)
Gera. Ein 72-jähriger VW-Fahrer kam am Dienstagmittag (19.05.2026) in der Colliser Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telekommunikationsmast sowie einem Zaun. Der Mann wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (DL)
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