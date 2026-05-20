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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte (0123608/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Montagnachmittag gerieten eine 39-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann in der Zeulenrodaer Straße in eine körperliche Auseinandersetzung. Zeugen informierten die Polizei, die schlichtend eingreifen wollte und den Beteiligten schließlich einen Platzverweis aussprach. Die Aggression der alkoholisierten Frau richtete sich daraufhin gegen die Beamten, die sie daraufhin in Gewahrsam nehmen mussten. Dabei griff die 39-Jährige mehrere Polizeibeamte körperlich an, beleidigte diese und verletzte zwei Beamte leicht. Die Frau verblieb bis zum Folgetag im Polizeigewahrsam. Gegen sie wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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