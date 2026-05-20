Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Hund misshandelt und Polizeibeamte beleidigt (0123739/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Zeugen meldeten am Montagabend gegen 20:30 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße einen Mann, der seinen Hund mehrfach geschlagen und getreten haben soll. Den eingesetzten Beamten bestätigte sich der Sachverhalt vor Ort. Der Hund wurde zunächst in die Obhut des Tierheims übergeben. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 47-jährige, deutlich alkoholisierte Tatverdächtige die eingesetzten Polizeibeamten mit ehrverletzenden Äußerungen. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

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