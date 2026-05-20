Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mit fast zwei Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs (0123675/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend gegen 18:48 Uhr einen 42-jährigen Renault-Fahrer. Dieser hatte zuvor versucht, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte weiterhin eine gerichtliche Ausschreibung wegen einer offenen Geldstrafe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

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