Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Streit in der Brückenstraße eskaliert (0124070/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam es am Mittwochvormittag (20.05.2026) gegen 09:15 Uhr in der Brückenstraße auf Höhe der Sparkasse. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 35-Jähriger und ein weiterer Mann zunächst in einen Streit. Ein 36-Jähriger mischte sich daraufhin ein, woraufhin ihn der 35-Jährige mehrfach zu Boden gestoßen haben soll. Anschließend schlugen sich die Kontrahenten mehrfach ins Gesicht, wodurch sie sich gegenseitig leicht verletzten. Die Polizei Greiz nahm die Ermittlungen zum Geschehen auf. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell