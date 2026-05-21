PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Mit über zwei Promille unterwegs (0124678/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochnachmittag (20.05.2026) gegen 16:50 Uhr einen Pkw, der in der Straße Am Lindenhof in Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten konnten den 70-jährigen Fahrzeugführer kurze Zeit später stoppen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Es erfolgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 07:55

    LPI-G: (LK GRZ) 15-jährige Mopedfahrerin bei Überholvorgang verletzt (0123741/2026)

    Greiz (ots) - Crimla. Auf der K124 zwischen Köckritz und Crimla kam es am 19.05.2026 gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mazda-Fahrer touchierte beim Überholen mit seinem Außenspiegel den Lenker eines Kleinkraftrades. Ein deutlicher Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, die beim Überholen von Balancefahrzeugen, sprich Zweirädern, ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 07:46

    LPI-G: (LK GRZ) Hund misshandelt und Polizeibeamte beleidigt (0123739/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Zeugen meldeten am Montagabend gegen 20:30 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße einen Mann, der seinen Hund mehrfach geschlagen und getreten haben soll. Den eingesetzten Beamten bestätigte sich der Sachverhalt vor Ort. Der Hund wurde zunächst in die Obhut des Tierheims übergeben. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 47-jährige, ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 07:43

    LPI-G: (G) Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht (0123277/2026)

    Gera (ots) - Gera. Ein 72-jähriger VW-Fahrer kam am Dienstagmittag (19.05.2026) in der Colliser Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telekommunikationsmast sowie einem Zaun. Der Mann wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der entstandene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren