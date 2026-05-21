Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Mit über zwei Promille unterwegs (0124678/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochnachmittag (20.05.2026) gegen 16:50 Uhr einen Pkw, der in der Straße Am Lindenhof in Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten konnten den 70-jährigen Fahrzeugführer kurze Zeit später stoppen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Es erfolgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. (DL)

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