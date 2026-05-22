Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Getränkemarkt und Bäckerei (0125296/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Ein unbekannter Täter drang im Zeitraum vom Mittwochabend bis Donnerstagmorgen (20./21.05.2026) in ein Geschäftsgebäude in der Breitscheidstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Mann über ein Oberlicht Zugang zu einem Getränkemarkt. Dort entwendete er eine Tasche mit Tageseinnahmen im vierstelligen Bereich sowie Tabakwaren und Zubehör. Anschließend gelangte der Täter über eine Fluchttür in den Bereich einer angrenzenden Bäckerei und versuchte dort erfolglos einen Tresor aufzubrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt. (DL)

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