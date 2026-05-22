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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Senior erkennt Telefonbetrug gerade noch rechtzeitig (0125336/2026)

Greiz (ots)

Weida. Ein 73-jähriger Mann aus Weida wäre am Mittwoch (20.05.2026) beinahe Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden. Der Mann wollte einen Flug stornieren und geriet dabei auf eine gefälschte Internetseite. In der Folge nahm er Kontakt zu einem angeblichen Kundenservice auf und installierte auf Anweisung eine App zum Fernservice auf seinem Mobiltelefon. Erst kurz bevor eine Überweisung über 20.000 US-Dollar bestätigt werden sollte, bemerkte der Senior den Betrugsversuch. Ein finanzieller Schaden entstand nicht. Die Polizei warnt erneut davor, unbekannten Personen Fernzugriff auf Computer oder Mobiltelefone zu gewähren oder sensible Daten am Telefon preis zu geben. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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