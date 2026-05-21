Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Tatverdächtige zu Diebstahl und gefälschter Rezeptvorlage ermittelt

Nur wenige Tage nach der Tat erhielt die Polizei einen entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung.

Ulm (ots)

Eine 52-jährige konnte so nun dingfest gemacht werden.

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6277558 ) kam es am Montag zu einem Diebstahl in einer Apotheke in der Laupheimer Innenstadt. Dort wurde auch ein gefälschtes Rezept vorgelegt, die Tatverdächtige ging in einem weißen Kleinwagen flüchtig. Am Mittwoch erhielt die Laupheimer Polizei einen anonymen Hinweis aus der Bevölkerung. Der Kleinwagen mit Flensburger Autokennzeichen konnte wohl in Mietingen parkend festgestellt werden. Die Polizisten suchten sofort die angegebene Wohnanschrift auf und stellten weitere Ermittlungen an. Dabei stießen sie auf eine 52-Jährige, auf die auch die Personenbeschreibung passte. Die Frau gab spontan an, für den Diebstahl verantwortlich gewesen zu sein. Das entwendete Öl befand sich noch bei ihr im Besitz. Bezüglich der Herkunft des Rezeptes machte die Frau keine Angaben. Eine umgehende Bezahlung der 10 Euro für das Schwarzkümmelöl wurde von ihr veranlasst, so die Polizei weiter. Wegen dem gefälschten Rezept zeigte sich die Frau wohl uneinsichtig. Die 52-Jährige wird nun wegen Ladendiebstahls und Urkundenfälschung angezeigt.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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