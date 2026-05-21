Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (RT) Suche nach 54-Jährigem aus Lichtenstein-Unterhausen: Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von Verbrechen aus und veröffentlichen ein Foto des mutmaßlichen Tatfahrzeugs (Zeugenaufruf)

Ulm (ots)

Wir erlauben uns, Sie auf eine Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Tübingen und Polizeipräsidium Reutlingen hinzuweisen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6278985

Nachfragen richten Sie bitte an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen.

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111 außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224

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