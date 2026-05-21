POL-UL: (RT) Suche nach 54-Jährigem aus Lichtenstein-Unterhausen: Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von Verbrechen aus und veröffentlichen ein Foto des mutmaßlichen Tatfahrzeugs (Zeugenaufruf)
Ulm (ots)
Wir erlauben uns, Sie auf eine Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Tübingen und Polizeipräsidium Reutlingen hinzuweisen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6278985
Nachfragen richten Sie bitte an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen.
Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105
Polizeipräsidium Reutlingen
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Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
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