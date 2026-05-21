Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag war eine Autofahrerin in Süßen nicht aufmerksam genug.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr fuhr die 70-Jährige mit ihrem VW Polo in der Ramsbergstraße in Richtung Goethestraße. Sie fuhr in die Goethestraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der von rechts kommenden 45-Jährigen in ihrem Ford. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Nach der Unfallaufnahme konnten die Unfallbeteiligten ihre Fahrt fortsetzen.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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