Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils - Müll in Flammen

Dunkle Wolken zogen am Mittwoch über Ebersbach a.d. Fils.

Ulm (ots)

Kurz nach 13 Uhr brach auf dem Recyclinghof in der Strutstraße ein Feuer aus. Gewerbemüll, der auf einem überdachten Lagerplatz geschreddert wurde, war in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Halle über und führten zu einem Vollbrand. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Der Rauch zog in Richtung Uhingen ab. Gleichzeitig führte der Bevölkerungsschutz der Stadt Göppingen Messungen durch, um die Qualität der Luft zu prüfen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aber nicht. Dennoch wurden die Anwohner angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie hoch der Schaden durch den Brand ist, steht bislang noch nicht genau fest. Der dürfte sich aber auf mindestens 100.000 Euro belaufen. Auch die Ursache ist noch nicht bekannt. Dazu dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen jedoch derzeit nicht vor. Wegen den zahlreichen Glutnestern in dem Müll dauerten die Einsatzmaßnahmen bis in die Abendstunden an. Um 21 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet. Die Feuerwehren aus Ebersbach, Uhingen und Göppingen waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um Beschäftigte. Verletzt wurde durch den Brand aber niemand. Bis auf die Sperrung der Strutstraße kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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