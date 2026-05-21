Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Radfahrer und Fußgänger stoßen zusammen

Am Dienstag verletzte sich eine 51-Jährige bei einem Unfall mit einem bislang unbekannten Radler.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 12 Uhr. Eine 51-Jährige Fußgängerin lief im Dieselweg in Richtung Daimlerweg. Beim Vorbeilaufen an einem Paketzustellerfahrzeug kam ein bislang unbekannter E-Bike-Fahrer von hinten angefahren. Zwischen den beiden kam es offenbar zum Zusammenstoß. Der Radler fuhr anschließend in Richtung Daimlerstraße davon. Die 51-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. Der Radfahrer hatte eine kräftigere Figur und trug eine schwarze Hose sowie einen schwarzen Kapuzenpullover mit Leopardenmuster. Zum Zeitpunkt des Unfalls hörte er Musik mit weißen Ohrstöpseln und hatte noch eine Musikbox dabei. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf und sucht nach dem Unbekannten. Zeugen, die Hinweise geben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 07391/5880 zu melden.

++++ 0951570 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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